Początek roku to czas karnawału – zabawy, towarzyskich spotkań, bali, studniówek i innych potańcówek. To też czas realizacji noworocznych postanowień, kiedy wszystkie obiecujemy sobie dbać o siebie, być piękniejszymi kobietami i lepszymi ludźmi. Marka Remington pomoże w realizacji pierwszych dwóch i doda motywacji, by zrealizować te trzecie.

A wszystko to za pomocą produktów, dzięki którym stworzymy wyróżniające się podczas każdej imprezy stylizacje, nie niszcząc przy tym włosów i skóry głowy. I co ważne, możemy je zrobić szybko i bez pomocy fryzjera!

Lokówka autmatyczna Kertin Protect

Lokówka automatyczna to taka, która sama nawija włosy na wałek. Dzięki temu jest nie tylko wygodna w użyciu, ale też minimalizuje ryzyko oparzenia rąk lub skóry głowy. Automatyczna lokówka marki Remington ma jeszcze jedną cenną cechę - urządzenie posiada zaawansowaną grzałkę lokującą, zawierającą keratynę i olej migdałowy, które uwalniają się podczas stylizowania, dzięki czemu można poeksperymentować ze stylem, a jednocześnie zachować zdrowe, mocne i lśniące loki.

Trzystopniowe działanie pracuje za nas, możemy więc zakręcać loki w wybranym przez siebie kierunku albo wybrać funkcję naprzemienną, która zmienia kierunek loków, aby uzyskać bardziej naturalne wykończenie. Dzięki temu na głowie będą szaleć bujne kędziorki albo sprężyste fale. To idealna opcja dla tych z nas, które posiadają trudne do zakręcenia proste włosy lub wybierają się na tematyczną imprezę rodem z lat 80! Fale można spiąć w uroczy kucyk lub dodać do nich warkocz w stylu boho. Pomysłów jest mnóstwo, a lokówka automatyczna Keratin Protect na pewno pozwoli uzyskać wymarzoną i zgodną z panującymi trendami fryzurę.

Szczotka do prostowania włosów Keratin Protect

Eleganckie, proste włosy są trendem ponadczasowym, a dzięki szczotce Remington możemy dodać prostym i gładkim włosom nieco objętości. Działa za zasadzie 2-w-1 - prostuje włosy podczas ich czesania, dzięki czemu osiągamy zdrowo wyglądające, naturalne, proste włosy w ciągu zaledwie kilku minut. To połączenie szczotki i prostownicy zaprojektowano specjalnie z myślą o skróceniu czasu stylizacji i wygodzie.

Zamyka łuskę we włosach, dzięki czemu są one jedwabiście gładkie. Warto pamiętać, że proste włosy wcale nie oznaczają nudnych włosów. Można je także upiąć w niedbały, seksowny koczek, pięknie spleciony koszyczek, elegancki koński ogon czy nonszalancki warkocz. To alternatywa dla tych, które nie podążają zawsze za trendami i królujące na salonach w tym karnawale loki chcą zamienić na coś innego.

Do dzieła – stylizacja włosów jeszcze nigdy nie była równie prosta!