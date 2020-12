Modne krótkie fryzury 2021. Boyfriend bob to najmodniejsze cięcie na 2021 rok!

Marzy ci się nowa fryzura w 2021 roku i chciałabyś mocniej skrócić włosy? Cięciem, które zyskuje na popularności jest "boyfriend bob". Jak wygląda to krótkie cięcie i komu pasuje? Boyfriend bob to tak naprawdę kompromis między bardzo krótkimi włosami a long bobem. To fryzura, którą już kilka lat temu zaczęła lansować Paris Hilton - nieświadoma niczego celebrytka z pewnością nie spodziewałaby się, że dekadę później jej fryzura stanie się kultowa. Boyfriend bob to fryzura, w której włosy sięgają mniej więcej do okolic ucha lub brody. Tę fryzurę można zaliczyć śmiało do fryzur unisex, ponieważ mogą się na nią zdecydować zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

Bardzo krótkie włosy nie zawsze mają tylu zwolenników co dłuższe cięcia, m.in. ze względu na mniejszą dostępną wówczas liczbę uczesań. W przypadku boyfriend bob ten problem zniknie, jeśli twoje włosy będą nie krótsze niż do linii żuchwy. Wtedy będziesz mogła zrobić z nich spokojnie na przykład bardzo dziewczęcy kucyk.

Jak wam się podoba moda na boyfriend bob? Zdecydujecie się w 2021 roku na takie mocne cięcie czy jednak zostaniecie przy dłuższych włosach?

Zobacz także: Modne fryzury 2021. Już nie bob! W 2021 roku to "shaggy hair" będzie największym fryzurowym trendem

Boyfriend bob stał popularny m.in. dzięki aktorce Brigette Lundy-Paine, znanej z serialu Netflixa "Atypical".

Boyfriend bob to kolejna odsłona klasycznego boba.

Boyfriend bob to fryzura, która zyskuje na popularności.

Boyfriend bob to niezwykle urocza i dziewczęca fryzura, wbrew nazwie!