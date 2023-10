Marka Florence by Mills skierowana jest nie tylko fanów gwiazdy popularnego serialu Netflix, ale także nastolatek, które z jednej strony chcą rozpocząć przygodę z makijażem, a jednocześnie chcą zadba o swoją skórę. Naturalny skład i insta friendly opakowania!

Reklama

W ofercie Florence by Mills znajdują się produkty do makijażu i pielęgnacji młodej cery, która wymaga specjalnego traktowania. Charakteryzują się czystym, ekologicznym składem, bogatym w nawilżające składniki, mającymi podkreślać naturalny blask młodej cery. W produktach nie ma składników pochodzenia zwierzęcego. Kosmetyki nie były również testowane na zwierzętach, dlatego posiadają certyfikat PETA.

Florence by Mills. Co polecamy najbardziej?

Millie Bobby Brown proponuje swoim fankom kosmetyki kolorowe - maskarę o naturalnym i bezpiecznym składzie, apetyczne błyszczyki, paletę cieni oraz produkty do pielęgnacji, wśród których są nawilżające żele i mleczka do oczyszczania twarzy.

Wszystkie produkty są w unikalnych, pastelowych opakowaniach, w najmodniejszym w tym sezonie kolorze lawendowym. Doskonale wpasują się nie tylko na półkach i kosmetyczkach, ale także na instagramowych zdjęciach!

Zobacz także

Florence by Bobby Brown dostępne wyłącznie na Douglas.pl

Marka dostępna jest od 15 kwietnia w internetowej perfumerii Douglas.pl. Zakupów można dokonywać również za pomocą aplikacji Douglas, w której dodatkowo można przetestować makijaż z wykorzystaniem konkretnych produktów.

Reklama

Douglas.pl to obecnie największa w Polsce autoryzowana perfumeria internetowa. Na Douglas.pl dostępnych jest ponad 25 tys. produktów, wśród których znajdziemy ponad 320 marek z kategorii zapachów, pielęgnacji, makijażu i akcesoriów beauty. Douglas od roku rozszerza ofertę skierowaną do młodych klientów wprowadzając do sprzedaży nowe marki, takie jak The Ordinary, Mario Badescu, Kora Organics, Bare Minerals czy Resibo.