To największa tego typu impreza modowa w Polsce. Co roku Flesz Fashion Night przyciąga tłumy gwiazd, przedstawicieli świata mody, najważniejszych mediów. A jak wyglądają kulisy imprezy? Zobaczcie miejsca, do których nie ma dostępu prawie nikt. Zapraszamy na backstage Flesz Fashion Night 2019.

Reklama