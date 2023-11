1 z 5

Ewelina Lisowska zmieniła fryzurę

Ewelina Lisowska ma nową fryzurę! Gwiazda, która przyzwyczaiła nas do swoich długich, czarnych włosów z przedziałkiem na środku, postanowiła nieco odświeżyć wizerunek. Piosenkarka pochwaliła się efektem na Instagramie. Kolor i długość pozostały niezmienione, jednak pojawiła się oryginalna grzywka. Ewelina Lisowska zdecydowała się na długą grzywkę w stylu lat 70. Wygląda w niej świetnie! Nowe cięcie pięknie podkreśla rysy twarzy piosenkarki oraz przyciąga uwagę do magnetycznego spojrzenia Eweliny. A co na to fani?

