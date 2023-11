1 z 7

Ewa Farna jest jedną z gwiazd, które rzadko pojawia się na ściankach czy na czerwonym dywanie. Piosenkarka jest skupiona na swojej pracy i koncertach, a ścianki traktuje głównie jako możliwość promocji swoich płyt.

Wokalistka przyzwyczaiła nas do tego, że nie wzbudza skandali, a jej wizerunek jest określany jako grzeczny. Inaczej sytuacja wygląda, jeśli chodzi o stylizacje Ewy Farny. Tutaj często pojawiają się krytyczne komentarze zarówno, te dotyczące stylizacji gwiazdy, jak i jej wagi. O ile te drugie nie powinny mieć miejsca, te pierwsze najczęściej są w pełni uzasadnione.

Nowa stylizacja Ewy Farny to look z czerwienią w roli głównej. Cała stylizacja prezentuje się dobrze, ale bardzo obcisłe spodnie - to niestety w tym przypadku nie do końca słuszny wybór. Ten model dodaje kilogramów nawet bardzo szczupłym osobom.

W stylizacji Ewy Farny nie zabrakło drogiego dodatku...

Ewa Farna na targach Beauty Forum założyła długi czerwony płaszcz w kratę, czerwone spodnie i szpilki na wysokim obcasie. Uzupełnieniem stylizacji była czarna torebka marki Dior.

Uważacie, że Ewa Farna wygląda dobrze w obcisłych, czerwonych spodniach?