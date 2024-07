1 z 6

Ewa Farna to śliczna dziewczyna, która ma kobiecą figurę i świetne nogi. Jednak w cekinowej sukience bardzo łatwo o wpadkę! Kreacja zniekształciła sylwetkę pięknej wokalistki i optycznie dodała jej kilogramów... Podczas nagrywania kolęd dla telewizji Polsat gwiazda założyła długą, opinającą ciało kreację z białą górą, od której w pasie odcinała się złota spódnica do ziemi - cała pokryta cekinami! Czemu Ewa wybrała taki fason? Wystarczyło założyć podobną do tej, którą miała na planie teledysku do filmu „Wszystko albo nic” - zobacz na następnej stronie!

