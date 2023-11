Ewa Chodakowska doskonale wie, że swój sukces zawdzięcza ogromnej liczbie fanek, które jej zaufały i chętnie korzystają z porad trenerki. To właśnie swoim wielbicielom zadedykowała nagrodę.

- Zostałam zaproszona na Dziesięciolecie Dwutygodnika Party, które odbyło się wczoraj i odebrałam nagrodę w plebiscycie na inspiracje dekady.. Trochę to surrealistyczny tytuł.. mrówka robotnica została oderwana na chwile od swoich zajęć i nagrodzona za dotychczasową prace.. Wiesz ze nie czekam na laury.. na nagrody czy jakiekolwiek wyróżnienia.. robię swoje :) to co do mnie należy.. To nie mnie się należy nagroda!! Ta nagroda jest Wasza!! Dedykuje ja Tobie.. to Ty wykonałaś najtrudniejsza prace!! to Ty dajesz mi siłę i napędzasz mnie do działania.. to Ty mnie inspirujesz przełamując swoje słabości, mierząc się ze swoim strachem.. wychodząc ze strefy komfortu.. zmieniając swoje życie o 180 stopni.. JESTEŚ MOIM MISTRZEM!! To dla mnie ogromny zaszczyt patrzeć jak bierzesz sprawy w swoje ręce i sięgasz po swoje. Słuchaj. Każda z nas ma sobie potężna siłę, ogromny potencjał, z którego ma obowiązek korzystać!

Nie zakopuj talentów!! Nie grzej ławki rezerwowych!!

Dbaj o siebie i wspieraj innych.. dawaj przykład tym, które wciąż potrzebują wsparcia.. powiedz GRATULUJE tym, które osiągnęły sukces!! Każda z nas jest inspiracją!

Każda może zmieniać ten świat na lepsze zaczynając od "swojego ogródka". Wierzę w Ciebie

I kocham co sił - napisała Ewa Chodakowska na Instagramie.