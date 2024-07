Na premierze „Gwiezdnych wojen: Przebudzenia mocy” w Hollywood pojawiła się Elizabeth Banks. I chociaż aktorka nie zagrała w tym filmie, to według niektórych właśnie ona zaprezentowała się najlepiej. Sprawiła to niezwykła, zdobiona różnokolorowymi kwiatami suknia z kolekcji domu mody Elie Saab. Nam szczególnie podobało, w jaki sposób kreacja odsłaniała piękne ramiona Elizabeth. To się nazywa… „ukraść show”! A wy co myślicie o jej kreacji?! ZAGŁOSUJCIE!

