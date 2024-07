Elisabeth Banks na uroczystości zamknięcia Festiwalu w Wenecji pojawiła się w zjawiskowej, czerwonej zaprojektowanej przez Emilię Wickstead. Aktorka dobrała do niej kopertówkę zdobioną perłami oraz dopasowane do niej kolczyki-perełki. Naszym zdaniem była to jej najlepsza stylizacja z całego Festiwalu!

Reklama