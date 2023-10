Elektryzujące się ubrania to zmora każdego z nas, zwłaszcza zimą! Dlatego jeśli tak jak my nie możesz znieść "strzelania prądem" i "przyklejających się" do ciała ubrań, sprawdź co możesz zrobić, by uniknąć tego nieprzyjemnego uczucia. Zrobisz to w zaledwie 3 krokach!

1. Wybieraj ubrania z bawełny

Zacznijmy od podstaw, najbardziej elektryzującymi materiałami są syntetyki i wełna. Dlatego jeśli chcesz uniknąć nieprzyjemnego uczucia elektryzowania się materiałów, postaw na ubrania z bawełny lub te z domieszką bawełny.

2. Płyn do płukania to podstawa!

Płyn do płukania tkanin Silan Sensitive przeznaczony jest dla osób o wrażliwej skórze, zapewnia wyjątkową miękkość ubrań, chroni włókna, ułatwia prasowanie, a także sprawia, że tkaniny mniej się elektryzują. Dzięki nowej hypoalergicznej formule nie podrażnia skóry, dlatego jest odpowiedni dla niemowląt i alergików. PS. Opakowanie płynu jest przyjazne dla środowiska – butelka pochodzi w 100% z plastiku z recyklingu!

3. BARWA ANIA czyli idealny płyn antyelektrostatyczny w sprayu!

Płyn elektrostatyczny Ania to unikatowy produkt, zapobiegający elektryzowaniu się wszelkiego rodzaju tkanin z włókien naturalnych i syntetycznych, a także dywanów i tapicerki samochodowej. Ułatwia prasowanie, usuwanie sierści zwierzęcej przeciwdziała osadzaniu się kurzu na obudowach sprzętu elektronicznego. Płyn Ania delikatnie wnika we włókna tkanin, nadając im miękkość i przyjemny zapach.