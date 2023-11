1 z 6

Zaledwie parę dni temu w dzielnicy Soho na nowojorskim Manhattanie Chanel otworzyło drzwi swojego pierwszego na świecie klubu – Coco Club. No, może nie do końca otworzyło – wejście do klubu jest dostępne tylko dla wyselekcjonowanej grupy członków! O co chodzi, jak zostać członkiem, no i najważniejsze – jak wygląda ten ekskluzywny klub Chanel? Zajrzyjcie do naszej galerii żeby się dowiedzieć.

