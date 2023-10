Jesteś typem osoby, która czerpie z życia pełnymi garściami? Masz wiele pasji i znajomych, z którymi chcesz być w stałym kontakcie? A może uprawiasz regularnie sport i chcesz jeszcze lepiej zadbać o swoje zdrowie? W takim razie powinno cię zainteresować wyjątkowe trio od Samsung – smartfon Galaxy Z Flip 5G, smartwatch Galaxy Watch3 i słuchawki Galaxy Buds Live. Ostatnio przetestowała je Karolina, redaktorka Party.pl. Jak wypadły? Koniecznie zobaczcie nasze wideo!

Reklama

Ekosystem Samsung Galaxy

Urządzenia z linii Galaxy wyznaczają najnowsze technologiczne trendy. Po pierwsze, umiejętnie wspomagają nas w aktywności fizycznej, relaksie i dbaniu o siebie oraz kontakcie z najbliższymi. Każda z funkcji zawartych w smartfonie, smartwatchu i słuchawkach jest niezwykle przemyślana i prosta w obsłudze. Co więcej, te trzy urządzania Galaxy łączą się ze sobą w szybki, intuicyjny sposób. Po drugie, są po prostu... piękne i designerskie! Bo kto powiedział, że doskonała technologia nie może być przy tym ładna i kobieca? Najlepszym dowodem jest trio Samsung Galaxy.

ECS

Smartfon Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Z Flip 5G to smartfon, który trudno pomylić z jakimkolwiek innym. Po pierwsze - jest piękny! Unikatowa składana konstrukcja, ekran pokryty ultracienkim szkłem i charakterystyczny kolor szlachetnej miedzi nadają mu niepowtarzalny wygląd. Kompaktowy rozmiar sprawia, że zmieści się nawet do najmniejszej torebki! Po drugie - Samsung Galaxy Z Flip 5G zrewolucjonizuje sposób, w jaki korzystałaś do tej pory ze smartfonów. Możesz go postawić jak statyw i swobodnie rozmawiać podczas długich wideo rozmów. Składa się i utrzymuje swoją pozycję pod wieloma kątami, co daje możliwość uchwycenia niezwykłych ujęć. Twoje zdjęcia na Instagramie wejdą na nowy poziom!

ECS

Co więcej, możesz uruchomić dwie aplikacje jednocześnie — wystarczy dobrać w pary aplikacje używane często razem. Ekran Infinity Flex w Galaxy Z Flip 5G wyposażony w wyświetlacz Dynamic AMOLED zapewnia niezwykle żywe i wyraźne barwy oraz filtr światła niebieskiego chroniący oczy przed zmęczeniem. To najnowocześniejsze technologie zamknięte w innowacyjnej, kompaktowej formie. Małe jest piękne!

Smartwatch Samsung Galaxy Watch3

Samsung Galaxy Watch3 to stylowe centrum dowodzenia na nadgarstku. Pasek smartwacha został wykonany z jakościowej skóry, a jego tarcze możesz zmieniać i dopasowywać do swojej stylizacji albo nastroju! Smartwach Samsung Galaxy może zostać twoim osobistym trenerem, gotowym do działania o każdej porze dnia i nocy :). Obrotowy pierścień umożliwia wygodną obsługę i szybki dostęp do licznych opcji, takich jak programy treningowe (posiada ich aż 120!), analiza biegu czy pomiar tlenu we krwi, który jest bardzo ważny, gdy chcemy by nasz trening był maksymalnie efektywny. Samsung Galaxy Watch3 posiada również funkcję pomiaru stresu. Gdy tylko "wychwyci" twoje przyśpieszone tętno, zaproponuje ci ćwiczenia oddechowe, które w naturalny sposobów pozwolą ci uspokoić się. Dzięki temu szansę, że sięgniesz po czekoladę na poprawę humoru, zmaleją:). Z tym innowacyjnym smartwatchem możesz kontrolować wypitą ilość wody oraz kawy. Zadba o ciebie również w nocy - rejestruje cykle REM, fazę głębokiego snu i jego całkowity czas, aby oceniać i poprawiać jakość odpoczynku.

ECS

Ogromną zaletą Galaxy Watch3 (wersja LTE) jest to, że nie musisz mieć przy sobie smartfona, żeby pozostać w kontakcie ze światem. Smartwatch umożliwia m.in. odbieranie przychodzących połączeń i wiadomości. Bardzo przydatną funkcją jest kontekstowa odpowiedź - Galaxy Watch3 analizuje otrzymywane teksty oraz zdjęcia, i podaje sugerowane odpowiedzi. Dzięki niemu możesz również słuchać swoich ulubionych piosenek czy przeglądać zdjęcia, gdy chcesz np. zmotywować się do dalszego biegu. Chcesz wiedzieć co dzieje się na Instagramie? Z Galaxy Watch3 (wersja LTE) wystarczy, że zerkniesz na swój nadgarstek :)

Zobacz także

Słuchawki Galaxy Buds Live

Galaxy Buds Live to niezrównana estetyka i ergonomiczna konstrukcja. Słuchawki dostosowują się do kształtu uszu, dzięki czemu możesz je wygodnie nosić przez cały dzień. Za niezwykłą jakość dźwięku odpowiadają inżynierowie AKG, dzięki czemu z Galaxy Buds Live możemy cieszyć się muzycznymi doznaniami zawsze i wszędzie. Dzięki zastosowaniu trzech mikrofonów i jednostki odczytu głosu słuchawki zapewniają wyrazisty dźwięk podczas rozmowy. Funkcja aktywnej redukcji szumów (ANC) pozwala wyciszyć rozpraszające dźwięki otoczenia, takie jak np. odgłosy przejeżdżających samochodów, żeby nic nie rozpraszało cię podczas konwersacji.

ECS

Galaxy Buds Live działają nawet do 6 godzin nieprzerwanego słuchania, a z etui ładującym – aż 21. Aby naładować je wystarczy tylko kilka minut - pięć minut ładowania zapewnia aż godzinę odtwarzania muzyki lub podcastów. Słuchawki możesz również sparować ze swoim laptopem (z system Windows 10) i pracować w rytm ulubionych hitów!

Dlaczego warto postawić na trio Samsung Galaxy?

ECS

1. Słuchaj muzyki, nawet jeśli nie masz przy sobie telefonu

Ulubioną playlistę zapisaną w serwisie streamingowym możesz odtworzyć również bezpośrednio z poziomu smartwatcha Galaxy Watch3 (w wersji LTE), np. podczas treningu, gdy nie masz przy sobie smartfona. Wystarczy, że jesteś zalogowany w serwisie i na swoim koncie Samsung. Jakość dźwięku zapewnią bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds Live, które bezproblemowo łączą się z zegarkiem.

2. Bądź w kontakcie z najbliższymi tak jak ci wygodnie

W ekosystemie Galaxy połączenia i wiadomości są automatycznie synchronizowane. Oznacza to, że jeśli twój smartfon Galaxy znajduje się daleko od ciebie, możesz odebrać połączenie bądź odpisać na wiadomość korzystając ze smartwatcha Galaxy Watch3 (w wersji LTE).

3. Dziel się energią

Za sprawą funkcji PowerShare można ładować słuchawki Galaxy Buds Live lub zegarek Galaxy Watch3, kładąc je na tylnej części smartfonu Galaxy Z Flip 5G. Bez przewodów, kabli czy szukania gniazdek. Sprytne, prawda? Funkcja PowerShare pozwoli w ten sam sposób wspomóc przyjaciela w potrzebie, jeśli tylko posiada urządzenie obsługujące ładowanie bezprzewodowe WPC Qi.

Podsumowując - to stylowe trio od Samsung Galaxy sprawdzi się każdej kobiecie, która kocha piękny design, ale równie ważna jest funkcjonalność i jakość produktów. Jeśli pragniesz w 2021 roku naprawdę zadbać o siebie i swój komfort, postaw na smartfon, smartwatch i słuchawki Samsung Galaxy! Gwarantujemy, że nie będziesz żałować! :)

ECS

Reklama

Materiał powstał z udziałem marki Samsung