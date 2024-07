Top odsłaniający brzuch, szorty z bardzo wysokim rozporkiem - Edyta Herbuś pojawiła się na pokazie MMC w pozornie prostym, choć kuszącym zestawie! Tego wieczoru gwiazda miała na sobie czarny komplet prosto z wybiegu: krótką koszulkę oraz luźne szorty przed kolano, które po bokach miały bardzo wysokie rozcięcia.

Do zestawu z nowej kolekcji MMC Edyta Herbuś dobrała przywiezioną z Włoch sportową kurtkę oraz - nie wiedzieć czemu - czarne szpilki. Dostrzegamy tutaj mały zgrzyt: eleganckie buty i fryzura do looku w stylu sportowym? Nie jesteśmy do końca przekonani, podobnie jak do fasonu szortów - taka długość nie jest łaskawa dla posiadaczek najszczuplejszych nawet nóg.

A czy wam podoba się stylizacja Herbuś?

Edyta Herbuś na pokazie MMC

Gwiazda postawiła na outfit z wybiegu - top i szorty MMC

Stylizacja seksownie odsłoniła nogę Edyty!

Do zestawu od projektantów Herbuś dobrała krótką kurtkę przywiezioną z Włoch.