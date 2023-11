1 z 5

To, że moher nie cieszy się zbyt dobrą passą nie musimy wam mówić. Choć wykonane z tej puszystej wełny berety stały się symbolem obciachu, nie sposób jej odmówić miękkości, lekkości i przyjemnego ciepła.

Ale wszystko wskazuje na to, że ta delikatna wełna może być na fali wznoszącej. Edyta Herbuś właśnie pokazała się na prezentacji wiosennej kolekcji marki Badura w kobaltowym płaszczu, który wyglądał jak najprzytulniejszy płaszcz świata. Chociaż nie należy do najtańszych, warto wykorzystać tę okazję żeby dać moherowi szansę! Zajrzyjcie do naszej galerii żeby poznać markę – no i cenę – tego odjechanego płaszcza.

