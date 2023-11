Nowym zapachem Eau de Toilette Bloom of Rose Mon Guerlain kontynuuje odkrywanie wielu różnorodnych aspektów kobiecości i zachęca kobiety do czerpania pełni wrażeń z chwili obecnej. Eau de Toilette Bloom of Rose jest stworzona przez Thierry'ego Wassera i Delphine Jelk. Twórcy zapewniają, że kompozycja afirmuje przyjemność bycia sobą.

Reklama

Eau de Toilette Bloom of Rose Mon Guerlain - jak pachnie?

W Eau de Toilette Bloom of Rose Mon Guerlain można znaleźć lawendę Carla, jaśmin wielolistny, wanilię tahitańską i australijskie drewno sandałowe. Do nowej kompozycji dołączył jednak oryginalny duet neroli i róży bułgarskiej.

Róża Bułgarska jest szczęśliwa, świeża i owocowa. Cechuje ją zarówno niewinność, jak i dojrzałość. To róża, którą kocham i z którą od początku pracowałem dla marki Guerlain. W rzeczywistości róża stanowi część Guerlinady - rozpoznawalnego akordu olfaktorycznego, cechującego wyłącznie zapachy Domu. Dlatego właśnie róża znalazła swoje prawowite miejsce w nowej kreacji Mon Guerlain: Bloom of Rose - powiedział Thierry Wasser. W efekcie powstał zapach radosny, prawdziwy bukiet białych kwiatów, wzmocniony lawendą i zdominowany przez różę.

Zapach został zamknięty we flakonie zainspirowanym legendarnym flakonem Quadrilobe, zaprojektowanym przez Gabriela Guerlain’a i wyprodukowanym przez firmę Baccarat w 1908 roku. Twarzą zapachu została Angelina Jolie.

Oto Eau de Toilette Bloom of Rose Mon Guerlain

Mat. prasowe

Twarzą zapachu została Angelina Jolie

Mat. prasowe

Reklama

Zobacz także: Perfumy o zapachu leśnego poszycia - poznaj nowy, uzależniający zapach Tonka 25 Le Labo!