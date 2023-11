2 z 11

Bielenda, wegańskie kosmetyki do pielęgnacji twarzy z gliną zieloną - przeznaczone są do codziennej pielęgnacji trudnej i wymagającej cery mieszanej i tłustej, skłonnej do powstawania niedoskonałości i do błyszczenia, z widocznymi rozszerzonymi porami.

Ceny poszczególnych produktów zaczynają się już od 2,99 zł (cena za maseczkę).

Wegański płyn micelarny z gliną zieloną kosztuje 15,99 zł. Wegańska pasta do mycia twarzy również kosztuje 15,99 zł.