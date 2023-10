Czy czekoladowy batonik może mieć coś wspólnego ze światem mody? Wbrew pozorom, jak najbardziej! Najlepszym przykładem jest Duplo, czyli pyszny orzechowo-chrupiący batonik oblany delikatną czekoladą. Od 2018 roku odkrywa i wspiera młode talenty w drodze do osiągnięcia sukcesu w branży fashion. W jaki sposób? Firma Ferrero, producent batonika Duplo, stworzyła ogólnopolski projekt „Duplo Inspiruje”. Jego celem jest inspirowanie młodego pokolenia projektantów do poszukiwania kreatywnych i nieoczywistych rozwiązań w obszarze sztuki stosowanej. Postanowiliśmy przybliżyć wam niezwykły wpływ batonika Duplo na polską modę, ponieważ uwielbiamy marki, które promują młodych i zdolnych!

Flesz Fashion Night 2018

Batonik Duplo zadebiutował w świecie fashion podczas gali Flesz Fashion Night 2018. Był również patronem konkursu "Zostań muzą Duplo na Flesz Fashion Night", w którym nagrodą była sesja zdjęciowa w dwutygodniku „Flesh”. W trakcie wydarzenia nie mogło zabraknąć również pysznych batoników Duplo:).

Mat.prasowe

10. edycja Fashion Designer Awards

Batonik Duplo był partnerem głównym podczas 10. edycji Fashion Designer Awards - największego konkursu w Polsce dla młodych projektantów. Motywem przewodnim zaprezentowanych kolekcji było hasło "Be Italian Be Glamor". Zwycięzcą jubileuszowej edycji konkursu został Adrian Krupa – absolwent łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Już wtedy było jasne, że jest on niezwykle utalentowanym, młodym człowiekiem, przed którym świat mody stoi otworem! Jego autorska kolekcja wykraczała daleko poza ramy nowoczesnego myślenia o ubraniach. Geometryczne konstrukcje, asymetria i oryginalne tkaniny brokatowe oraz oryginalne dodatki stworzyły iście teatralne kostiumy prosto z weneckiego karnawału. Zwycięstwo w tym konkursie zaowocowało wieloma sukcesami w życiu Adriana Krupy, o czym przekonacie się za chwilę.

Mat.prasowe

Flesz Fashion Night 2019

Adrian Krupa i batonik Duplo połączyli siły w 2019 roku. Marka była sponsorem gali Flesz Fashion Night 2019 oraz patronem plebiscytu "Suknia marzeń Duplo". Natomiast Adrian Krupa stworzył i zaprezentował zwycięską suknię podczas wcześniej wspomnianej gali. Gdy pojawiła się na wybiegu, wszystkim aż zabrakło tchu w piersiach. Krótka, czerwona sukienka z grubym paskiem w talii wyglądała przepięknie. Jej materiał idealnie nawiązywał do struktury produktu, a kolor do opakowania batonika Duplo. W trakcie imprezy marka była również obecna ze swoją niebanalną strefą oraz każdy z gości mógł rozkoszować się pysznym batonikiem. Po evencie odbyła się sesja fotograficzna zwycięskiej sukni, która potem opublikowano na łamach magazynu Flesz oraz Party.

Mat.prasowe

Łódź Young Fashion 2019

Kolejny patronat batonika Duplo? Łódź Young Fashion 2019! Jest to pięciodniowe wydarzenie modowe organizowane przez łódzką Akademię Sztuk Pięknych. Składa się z wielu pokazów mody, konkursów dla projektantów i studentów oraz warsztatów dla osób rozpoczynających karierę w modzie. Batonik Duplo był obecny podczas trzech dni imprezy – na gali Złota Nitka, gali Łódź Young Fashion Awards oraz warsztatów, których patronem było właśnie Duplo. Tematem przewodnim konkursu Złota Nitka była "Przyszłość", a jego zwycięzcą został Maciej Jóźwicki. Najważniejszym kryterium konkursowym była użyteczność kolekcji, jednak jury brało pod uwagę także świeże spojrzenie na światowe trendy i odwagę w prezentowaniu własnego stylu. Taka właśnie okazała się kolekcja "Wiesia" Macieja Józwickiego, która opowiadała historię Polski oraz słowiańskiej kultury. Dlatego nie mogło w niej zabraknąć delikatnych koronek, góralskich haftów, a nawet printu inspirowanego słynną ceramiką Bolesławiec! A wszystko w nowoczesnym wydaniu. Swoje propozycje młody projektant podsumował w taki sposób: „Przyszłość nie mogłaby istnieć bez tego, co już minęło”.

Mat.prasowe

Gala Łódź Young Fashion Awards to finał i najważniejszy pokaz całego wydarzenia. Jest to międzynarodowy konkurs dla projektantów - profesjonalistów i debiutantów. W 2019 roku wzięło w nim udział 12 projektantów z całego świata. Tematem przewodnim tamtej edycji była "Metropolia". Zwyciężczynią została Marlou Breuls i jej kolekcja „The icon collection". Dla projektantki inspiracją byli bohaterowie podwodnego miasta przedstawionego w popularnej kreskówce Sponge Bob. Awangardowa, nieoczywista i zachwycająca! Jury doceniło przede wszystkim wysoką kreatywność projektów i ich doskonałe wykonanie – mówił w uzasadnieniu werdyktu przewodniczący tegorocznego jury, Leslie Holden.

Mat.prasowe

Podczas Łódź Young Fashion 2019 odbyła się również Gala Dyplomowa, podczas której można było zobaczyć pokaz najlepszych tegorocznych kolekcji dyplomowych Instytutu Ubioru łódzkiej ASP. Główne nagrody dla uczestników tego święta studenckiej mody trafiły do: Agnieszki Szlagi za kolekcję „Walka piękna i brzydoty w nowej estetyce ubioru. Kolekcja ubiorów damskich” (nagroda Rektora) oraz Magdaleny Pupczyk, która za propozycję „Nomadyczna koncepcja współczesności".

11. edycja Fashion Designer Awards

Czy coś działo się ciekawego w 2020 roku? Tak! Batonik Duplo został partnerem głównym 11. edycji Fashion Designer Awards, która odbyła się pod hasłem "My city, my energy". W tym roku zwyciężyła Wiktoria Frankowska, 22-letnia absolwentka MSKPU. Inspiracją do stworzenia zwycięskiej kolekcji dla młodej projektantki był Nowy Jork i serial “Seks w wielkim mieście”. Jednak nie jest to kolekcja dla delikatnych, a dla pewnych siebie kobiet, które zamiast stroić się w obcisłe, krótkie sukienki, wybierają oversizowe kroje. Stawiają na garnitury, trencze i sukienki maxi oraz niebanalne nakrycia głowy. Przyznajemy, że chętnie przygarnęłybyśmy jedną z kreacji Wiktorii :).

Zachwyciła jurorów swoją niesamowitą energią już podczas 2. obrad. Wiktoria jest młodą projektantką pełną pasji, co od razu się czuje" – powiedziała Joanna Sokołowska-Pronobis.

Mat.prasowe

Podczas gali finałowej dodatkową atrakcją był pokaz najnowszej kolekcji Adriana Krupy “Azyl”, laureata 10. edycji konkursu. Po raz kolejny udowodnił swój niezwykły talent oraz kreatywność! Jej główną inspiracją była strefa komfortu psychicznego i fizycznego, który każdy człowiek stwarza, aby czuć się bezpiecznie w otaczającym go świecie. Do wyboru tego tematu, zainspirowały go zmiany norm społecznych i kulturowych spowodowane panującą pandemią.

Mat.prasowe

W tym roku pod patronatem batonika Duplo zostały dodatkowo zorganizowane warsztaty dla uczestników Fashion Designer Awards 2020. Warsztaty były podzielone na dwie części - część pierwsza dotyczyła zrównoważonej mody i poprowadził ją Rafał Reif, ekspert branży mody oraz szef działu mody i handlu w firmie doradczej Accenture. Część drugą na temat wprowadzania swojej kolekcji na rynek, poprowadził znany i ceniony Rafał Michalak, z duetu modowego MMC. Wiemy, że uczestnicy warsztatów byli nimi zachwyceni!

Jak widzicie, batonik Duplo naprawdę wspiera polską modę i daje szansę na rozwój młodym projektantom. Mamy nadzieję, że inne marki również pójdą w ślady Duplo!

