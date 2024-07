Kosmetyki naturalne bez konserwantów – przepis na żel do mycia twarzy z siemienia lnianego oraz domowy żel

Żel domycia twarzy z siemienia lnianego nawilża i odżywia skórę. Można stosować go do cery dojrzałej, wrażliwej i przesuszonej. Żel do mycia twarzy trądzikowej przygotowuje się z miąższu aloesu oraz naparu rumiankowego. Kosmetyk niweluje pryszcze, zaskórniki i blizny.