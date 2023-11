Gorączkowo odliczasz dni do soboty? Chcesz znaleźć odrobinę czasu dla siebie, a ta okazuje się równie pracowita, co każdy inny dzień tygodnia? Wyobrażasz sobie, żeby na chwilę zwolnić i oddać się drobnym przyjemnościom? Oriflame wychodzi naprzeciw tym marzeniom i ogłasza sobotę dniem piękna!

#PięknaSOBOTA

Zasady są proste: raz w tygodniu poświęcasz czas na to, aby zatroszczyć się o siebie samą. Wygodny leżak, ulubiona kawa i kosmetyki, które pozwolą ci w pełni się zrelaksować. Ambasadorką akcji Oriflame jest Natalia Szroeder, która daje przykład godny naśladowania – w ferworze codziennych obowiązków zawsze stara się poświęcać wolne chwile na kobiece przyjemności i wypoczynek. Jesteście ciekawi, jakich kosmetyków używa artystka? Odpowiedź znajdziecie w naszym wideo!

Długa kąpiel czy szybki prysznic? Ja wybieram drugą opcję, żeby przetestować żel pod prysznic Good Loved Up o uwodzicielskim zapachu śliwki i czarnego pieprzu. Teraz czas na pielęgnację twarzy, w końcu oczyszczona skóra to podstawa pięknego makijażu. Krem oczyszczający Essentials o cudownym zapachu papai usuwa zanieczyszczenia i zapewnia uczucie świeżej, nawilżonej skóry. Zapach kosmetyków z tej linii zachwycił mnie tak bardzo, że postanowiłam sięgnąć po nawilżający krem do twarzy Essentials, który zapewnia uczucie świeżej i miękkiej skóry. To jeszcze nie koniec wyjątkowych zapachów. Trudny wybór: orzeźwiające połączenie yuzu, liści mięty i piżma czy zmysłowa kombinacja śliwki, czarnego pieprzu i drzewa sandałowego? Chętnie wypróbuję dwie wersje perfum Feel Good! Na koniec odrobina wodoodpornego tuszu do rzęs THE ONE Wonder Lash XXL – efekt wyrazistych rzęs gwarantowany!

Pielęgnacja i delikatny makijaż wykonane. Czego brakuje mi do chwili relaksu w czasie upalnej soboty? Mam kilka propozycji: słomkowy kapelusz lub modna apaszka, klasyczne okulary w formie prostokątów lub kolorowa chusta, która pozwoli okiełznać kosmyki włosów (idealna do opalania!).

Dodatki inspirowane sesją Natalii Szroeder dla Oriflame już wybrane. Pora na wypoczynek i #PięknąSobotę! Niebawem wrócę do Was z testem makijażowych nowości Oriflame m.in. pomadek THE ONE Colour Obsession (15 soczystych kolorów!). Do zobaczenia!

