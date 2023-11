3 z 6

A kiedy słyszymy „Sugarfree", myślimy „niskie ceny". Ten polski brand słynie z nieskończonych fasonów sukienek, które doskonale nadają się na wesele, a przy tym kosztują tyle, co ciuchy z sieciówki. W przypadku Dody mamy dla was jeszcze jedną dobrą wiadomość – ta przypominająca przydługą bluzę kiecka Rabczewskiej-Stępień jest obecnie wyprzedana i zamiast 219, zapłacicie za nią tylko 130 zł. To się nazywa okazja!