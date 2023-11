1 z 6

Można nie przepadać za jej kontrowersyjnym wizerunkiem, charakterystycznym stylem muzycznym i kwiecistymi wypowiedziami. Ale jedno jest pewne: kiedy Doda pokaże nową stylizację, zawsze będziemy pod wrażeniem.

Od różowej sukienki Niumi (którą po niej założyły także Małgorzata Rozenek oraz Karolina Szostak) czy słynnych srebrnych kozaków z cekinów od Saint Laurent aż po skórzane mikrospodenki, które w jej szafie wiszą juz od 9 lat – w ciągu ostatnich tygodni pisaliśmy o strojach Dody znacznie więcej niż dotychczas.

Tym razem Doda zastosowała stary jak świat przepis na udany look: weź coś superluksusowego... i połącz to z czymś supertanim! Zajrzyjcie do naszej galerii żeby poznać całą historię.