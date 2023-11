3 z 7

To żadna tajemnica, że Doda jest entuzjastką włoskiej, maksymalistycznej mody. Ten szeroki skórzany pas z porządnym, przeskalowanym logo włoskiego domu mody, który w ostatnich latach zmienia nasze wyobrażenie luksusu, Doda związała w talii na swoim białym t-shircie. Czy Doda nosi go ironicznie? Tego nie wiemy, ale pewne jest to, że cena tego ostentacyjnego paska nie jest żartem. Kosztuje 3805 zł i kupicie go (lub nie) na oficjalnej stronie marki.

