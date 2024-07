Doda pojawiła się na Flesz Fashion Night! Gwiazda przyjechała na modową impreza roku, w czasie której 10 najlepszych polskich projektantów zaprezentuje swoje kolekcje. Na pokazy przybyła śmietanka polskiego show-biznesu! Nie mogło zabraknąć także Dody! Diwa miała na sobie zielony płaszczyk z hitowego w tym sezonie aksamitu, a pod spodem seksowną, cekinową sukienkę eksponującą dekolt, którą zaprojektował dla niej Grzegorz Kasperek plus sandałki - jak się dowiedzieliśmy - z H&M!

Sukienka podkreślała wszystkie atuty Dody - i jak się dowiedzieliśmy jej projekt był pomysłem samej Doroty!

Doda - rozchwytywana gwiazda na Flesz Fashion Night

#fleszfashionnight #gwiazdy #doda #startujemy

A video posted by Party.pl (@party.pl) on Nov 5, 2015 at 11:54am PST