Dior otworzył w Paryżu nowy butik z ekskluzywną biżuterią i zegarkami! Dior Joaillerie and Horlogerie stanął przy 30 Avenue Montaigne, naprzeciwko siedziby francuskiego domu mody. By uświetnić otwarcie nowego butiku zaprezentowaną specjalną kolekcję, w której znajdziemy nowe wersje biżuterii z linii Archi Dior oraz zegarków Dior VIII. Zaprojektowała je dyrektor kreatywna odpowiedzialna za dział Joaillerie and Horlogerie - Victoire de Castellane.

Luksusowy butik utrzymany jest w jasnych, subtelnych odcieniach bieli i srebra. Nowoczesny styl łączy się w nim z ponadczasowymi akcentami - spójrzcie tylko na krzesła! Przygotowano również specjalne miejsce dla najbardziej wymagających klientów, którego wystrój uzupełniają dzieła sztuki oraz meble od słynnych projektantów. Za elegancki wygląd butiku odpowiedzialny jest architekt Peter Mariano. Zajrzyj do środka!

Nowy butik Dior z ekskluzywną biżuterią i zegarkami.

Dior Joaillerie and Horlogerie stanął przy 30 Avenue Montaigne.

By uświetnić otwarcie zaprezentowaną specjalną kolekcję biżuterii i zegarków.

Nowa wersja zegarka Grand Bal Coquette z linii Dior VIII.

Pierścionek Bar en Corolle w nowej wersji: białe i żółte złoto uzupełnione diamentami oraz szmaragdami.