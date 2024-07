Uwielbiamy wyluzowany styl Diane Kruger! Gwiazda na co dzień zachwyca tak samo, jak na czerwonym dywanie. Przykład? Stylizacja, w której paparazzi przyłapali aktorkę na ulicach Nowego Jorku. 40-letnia gwiazda do oliwkowego t-shirtu w paski dobrała kremowe, prążkowane spodnie typu culottes i bogato zdobione, krótkie botki. Najbardziej wyrazisty akcent w miejskiej stylizacji Diane? Torba od Christiana Louboutina (ok. 5000 zł). Jak podoba wam się look Diane? Głosujcie!

