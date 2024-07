Diane Kruger po raz kolejny udowodniła, że „trudne’’ wzory nie stanowią dla niej żadnego problemu! Na uroczystą imprezę Fashion 4 Development's 5th Annual First Ladies Luncheon gwiazda założyła czarną sukienkę z kolorowym motywem kwiatów - projekt z jesienno-zimowej kolekcji Preen. Dobrała do niej sznurowane botki na obcasie oraz beżową torebkę w kształcie małej walizki. Do tego naturalna fryzura, różowa szminka i voilà! Podoba wam się look Diane? Zagłosujcie!

