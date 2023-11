1 z 5

Co to jest: okrągłe, różowe, błyszczące i właśnie zostało sprzedane za okrągłe 113 150 792 zł? Proste – oczywiście chodzi o diament „The Pink Promise", który właśnie sprzedano na licytacji domu aukcyjnego Christie's w Hong Kongu za rekordową, bezprecedensową kwotę za pojedynczy karat. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się wszystkiego co musicie wiedzieć o tym różowym cudeńku.

Więcej: Ponad 320 milionów złotych za kamień - brzmi jak bajka? Najdroższy diament świata znów na licytacji!