KONKURS! Wygraj 1 z 5 depilatorów Philips BRE735!

Choć Meghan Markle nie było trzeba nikomu przedstawiać jeszcze przed tym, jak wkroczyła do brytyjskiej rodziny królewskiej, dopiero gdy zaczęła spotykać się z księciem Harrym o aktorce zrobiło się naprawdę głośno. Dziś tych dwoje jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i kontrowersyjnych małżeństw na świecie i nawet Megxit oraz ucieczka do Stanów Zjednoczonych nie spowodowały, że mówi się o nich mniej. Ostatnio o słynnej rodzinie zawrzało z powodu pojawienia się w niej nowego członka - drugiego dziecka Meghan i Harry'ego , a plotkarskie serwisy na nowo zaczęły rozpisywać się o słynnych rodzicach. Jak przez lata zmieniła się wybranka wnuka królowej Elżbiety? Jak się okazuje Meghan Markle nie zawsze mogła pochwalić się śnieżnobiałym, prostym uśmiechem i ponoć nie jest to wcale jedyna rzecz, którą postanowiła poprawić w swoim wyglądzie. Operacje plastyczne Meghan Markle Meghan Markle dosłownie olśniewa swoją urodą i choć w niektórych wzbudza wiele kontrowersji, kiedy pojawia się na wywiadach, czy wielkich wyjściach, zawsze jest szeroko komplementowana. Tymczasem jeden z profili na Instagramie, który pokazuje, jak na przestrzeni lat zmieniał się zgryz największych gwiazd światowego show-biznesu, postanowił wziąć pod lupę uśmiech żony księcia Harry'ego i porównał jej dzisiejsze zdjęcia z archiwalną fotografią ze szkolnych lat. Transformacja uśmiechu Megan Markle. Jak myślicie, co zrobiła? A. Bonding B. Wybielanie zębów C. Licówki D. Aparaty ortodontyczne i wybielanie E. Wszystkie powyższe - czytamy w opisie pod opublikowanym kolażem. Musimy przyznać, że choć i wtedy uśmiech Meghan Markle był niezwykle uroczy, zadbanie o zgryz w przypadku żony księcia Harry'ego dało spektakularny efekt. ...