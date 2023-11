5 z 6

Pisząc „niektórzy mogą odnieść wrażenie", mamy oczywiście na myśli to, że użytkownicy social mediów nie tylko odnieśli takie wrażenie, ale i prześcigają się wzajemnie we wklejaniu do korytarza Melanii postaci z horrorów.

I wasn't sure whether Melania's White House Christmas decorations were more Pan's Labyrinth, It, or Stranger Things, so I combined them all. pic.twitter.com/FKkcVHcxlM — Parker Molloy (@ParkerMolloy) 27 listopada 2017

Niektórzy podmienili muzykę z filmiku promocyjnego Białego Domu na motyw przewodni z serii horrorów „Halloween".

Here's Melania's decoration video set to the theme song from "Halloween" pic.twitter.com/a0Xezd7GwK — Parker Molloy (@ParkerMolloy) 27 listopada 2017

Z kolei ktoś inny jest zdania, że na zdjęciach Melania wygląda totalnie jak Biała Czarownica z „Opowieści z Narnii".