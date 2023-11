Koenzym Q10 jest przeciwutleniaczem, będącym popularnym składnikiem kremów przeciwzmarszczkowych. Zatrzymuje procesy starzenia się oraz neutralizuje wpływ wolnych rodników na skórę. Jest on także wykorzystywany do produkcji kosmetyków o działaniu antyoksydacyjnym i regeneracyjnym. Produkty z koenzymem Q10 zalecane są dla osób, zmagających się ze skorą wrażliwą, potrzebującą odżywienia i nawilżenia.

Reklama

Koenzym Q10 jest związkiem chemicznym wykorzystywanym nie tylko w kosmetyce. Jego zbawienne właściwości doceniane są także w lecznictwie. Przeciwutleniacz ten stosowany jest w leczeniu chorób układu krwionośnego, a także schorzeń o podłożu autoimmunologicznym.

Czym jest i gdzie występuje koenzym Q10?

Koenzym Q10 jest popularnym przeciwutleniaczem z grupy ubichinonów, naturalnie występujących zarówno w komórkach człowieka, jak i zwierząt, a także roślin. Jego główną funkcją jest pośredniczenie w procesie oddychania komórkowego. Niedobór tego przeciwutleniacza objawia się nieustannym poczuciem zmęczenia, zaburzeniami rytmu serca, a także spadkiem wydolności organizmu. U człowieka powyżej 35. roku życia dochodzi do naturalnego zmniejszenia produkcji koenzymu Q10, co znajduje odzwierciedlenie w stanie zdrowia, a także w kondycji skóry. Wśród czynników, sprzyjających utracie tego przeciwutleniacza można wymienić: stres, dietę, bogatą w tłuszcze i cukry, nadmierny wysiłek fizyczny oraz zbyt długie kąpiele słoneczne. Najprostszym sposobem na uzupełnienie niedoboru tego przeciwutleniacza jest włączenie do swojej diety ryb, podrobów oraz szpinaku i brokułów.

Właściwości koenzymu Q10

Koenzym Q10 jest związkiem chemicznym, wykazującym wiele drogocennych właściwości dla zdrowia i urody. Przeciwutleniacz ten spowalnia procesy starzenia się skóry, a jednocześnie pobudza komórki do produkcji elastyny (białka, wpływającego na elastyczność i witalność skóry). Ponadto dzięki dostarczaniu komórkom energii, niezbędnej do rozmnażana się, przyśpiesza procesy regeneracji skóry, w tym również gojenie się ran. Kolejną drogocenną właściwością koenzymu Q10 jest ochrona skóry przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych, w tym przede wszystkim przed promieniowaniem słonecznym. Przeciwutleniacz ten również zapobiega powstawaniu zmarszczek, a także częściowo niweluje obecność, widocznych, oznak starzenia.

Koenzym Q10 – zastosowanie w kosmetyce

Koenzym Q10 ma bardzo szerokie zastosowane w kosmetyce. W głównej mierze wykorzystywany jest on do produkcji kremów o formule przeciwzmarszczkowej. Do celów kosmetycznych zazwyczaj używa się koenzymu Q10, pozyskanego z roślin, w tym szczególności liści tytoniu. Tego typu produkty powinny stosować osoby, które przekroczyły 30. rok życia. Wskazaniem do codziennego używania kremów z koenzymem Q10 jest również osłabienie organizmu oraz – towarzysząca temu – zła kondycja skóry.

Reklama

Kosmetyki z koenzymem Q10 zalecane są również osobom, zmagającym się ze skórą wrażliwą i skłonną do podrażnień. Z powodzeniem mogą ich także używać osoby z atopowym zapaleniem skóry. Koenzym Q10 wykorzystywany jest również do produkcji preparatów przeciwsłonecznych oraz balsamów o intensywnie nawilżającym działaniu.