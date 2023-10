Zaczynasz już szykować swoją garderobę na wiosnę? W takim razie nie może zabraknąć w niej koloru czerwonego! Ta ognista barwa pojawiła się w kolekcjach na wiosnę/lato 2021 takich domów mody jak: Chanel, Hermes, Valentino, Fendi, Versace, Stella McCartney czy Givenchy. Jak ją nosić, z czym łączyć i dlaczego każda kobieta powinna mieć choć jedną czerwoną sukienkę?

Najmodniejszy kolor w 2021? Czerwień!

East News

Na zdjęciu: Hermes, Chanel, Fendi

Czerwień jest kolorem miłości, namiętności i pasji. Nic dziwnego, że wiele kobiet wybiera właśnie czerwone kreacje na randkę lub imprezę. Obok tej barwy po prostu nie można przejść obojętnie! Wiedzą o tym również projektanci mody, dla których czerwień bardzo często stanowi inspiracje. Jednak w sezonie 2021 ten kolor zyskuje nowe znaczenie – czerwony zaczyna symbolizować siłę i pewność siebie kobiet, a nie chęć zwrócenia na siebie uwagi. Kreacje w tym kolorze są niezwykle wyrafinowane i oryginalne: przeskalowane, uszyte z mieniących się łusek, wyposażone w ozdobne falbany i pełne objętości. Jest to moda przed duże „M” i prawdziwa sztuka. Nawet minimalistyczna i dość surowa wersja czerwonych kreacji, jak np. u Stelli McCartney, jest niebanalna i zwraca na siebie uwagę.

East News

Na zdjęciu: Versace, Givenchy

Jak nosić czerwień? Najlepiej postaw na total look, czyli ubrania i dodatki w jednym kolorze, jak np. u Fendi. Inną opcją jest dodanie czarnych lub białych dodatków. Jeśli na razie brakuje ci odwagi, by iść na (czerwoną) całość, możesz wybrać dodatki w kolorze czerwieni – buty, torebkę, apaszkę albo szminkę. Zacznij od małych kroków, a jesteśmy pewni, że potem się rozkręcisz!

Kolekcja Adriana Krupy inspirowana batonikiem Duplo

Adam Pluciński

Czerwony kolor był również inspiracją dla Adriana Krupy do stworzenia jego najnowszej kolekcji. Dlaczego w swoich projektach postawił na czerwień? Ponieważ jest to kolor opakowania batonika Duplo! Kreacje stworzone przez Adriana w ramach współpracy #duploinspiruje nawiązują do struktury, opakowania i pysznego orzechowego smaku batonika. Od początku celem projektu #duploinspiruje było inspirowanie młodego pokolenia projektantów do poszukiwania kreatywnych i nieoczywistych rozwiązań w obszarze sztuki stosowanej.

Adam Pluciński

I udało się to Adrianowi Krupie w 100%! Każda kreacja jest niebanalna, spektakularna i idealnie wpisuje się w najmocniejsze światowe trendy. Jest również w pięknym, intensywnym czerwonym kolorze! Projekty stworzone przez Adriana powstały z myślą o silnych kobietach, które nie boją się być sobą. W 2021 warto postawić na siebie!

Materiał powstał z udziałem marki Duplo