Córka Jude'a Law została modelką! Jak wygląda - dziś już 16-letnia - Iris Law? Na zdjęciach z kampanii Miu Miu Resort 2017 trudno rozpoznać uroczą kilkulatkę, którą widywaliśmy na spacerach ze słynnym tatą! (zobacz: Piękna córka Cindy Crawford wygląda zupełnie jak sławna mama! Zobacz najnowsze zdjęcia młodej modelki) W zeszłym roku Iris Law wzięła udział w kampanii Illustrated People x Violetta Fancies You Pajama, jednak dopiero wyróżnienie przez Miu Miu może otworzyć jej drzwi do wielkiej kariery w świecie mody! Zobacz, jak teraz wygląda córka Jude'a Law - czy jest podobna do przystojnego taty?

