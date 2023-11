Nowy rok szkolny coraz bliżej - 1 września zbliża się naprawdę wielkimi krokami. Warto wykorzystać te ostatnie tygodnie wakacji na kompletowanie szkolnych niezbędników! W co każdy uczeń powinien się zaopatrzyć, by w pełni przygotować się do szkolnych zajęć? Oczywiście w szkolnej wyprawce nie może zabraknąć książek, zeszytów, przyborów i nowego piórnika, ale nie tylko! Zobacz galerię zdjęć, by poznać must have każdego ucznia.

