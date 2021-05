Pyszne, zdrowe i niebanalne dania z dostawą pod twoje drzwi?

– Podejrzewał Pan kiedykolwiek, że Liga Polskich Rodzin oderwie Pana od garnków i będzie Pan musiał bronić dobrego imienia swojego ojca? Ojciec zawsze powtarzał, że prędzej czy później znajdzie się ktoś, kto będzie starał się na niego nasrać. Więc co do tego, że jakieś gnojki zaczną oblewać jego pomnik, ani ojciec, ani ja nie mieliśmy wątpliwości. Natomiast myślałem, że wytrzymam to nerwowo i nie będzie we mnie potrzeby tłuc się po telewizorach czy udzielać jakichś wywiadów w tej sprawie. Niestety, krew nie woda. – Więc czemu nie walnął Pan w studiu posła Wierzejskiego? Miał Pan nad nim dużą przewagę. Może dlatego. Miałem takie poczucie, że słabego na sile i na umyśle po prostu nie należy bić – to też jest nauka, którą mi wpajał ojciec. Mam więc bardzo związane ręce w takich wypadkach. Mam też ustawiony przez niego alarm, by nie używać słów obraźliwych. Ojciec nigdy mi nie pozwalał bić mniejszych ode mnie, a mało jest ludzi ode mnie większych. – Jest jeden, Roman Giertych się nazywa. Co by było, gdyby z nim przyszło Panu zetrzeć się o pamięć o ojcu? Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. – Ale pewnie będzie tak, że kolejni „badacze historii”, politycy będą próbowali odbrązawiać Pańskiego ojca i użyją do tego nieprzyjemnych środków. Zaczną wyciągać złe prowadzenie się, alkohol, sprawy moralno-etyczne z życia osobistego. Nie chciałby Pan, jako jego syn, uniemożliwić tego drogą prawną? Nie. Ojciec w którymś momencie podjął świadomą decyzję. Stał się osobą publiczną. Już w wolnej Polsce został ministrem, starał się o urząd prezydenta tegoż kraju. A ja jestem głęboko przekonany, że jeżeli chodzi o prywatność, osoby publiczne nie mają równych praw z tak zwanymi zwykłymi, statystycznymi...