Czarna mini z koronkowymi wstawkami i szerokimi rękawami (For Love & Lemons, ok. 1100 zł), supermodne wiązane szpilki (Tabitha Simons, ok. 4000 zł), czerwona szminka i...nie potrzeba nic więcej! Stylizacja Cary Delevingne promującej "Project 0" w Londynie jest perfekcyjna! Zgadzacie się z nami?

