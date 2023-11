5 z 9

Rubchinskiy pokazał klasyczną kratę Burberry w swojej kolekcji na wiosnę/lato 18, stworzoną we współpracy z angielską marką. Było to nawiązanie do momentu ze wczesnych lat 00., w którym ikoniczny wzór tradycyjnej, brytyjskiej marki stał się ulubionym deseniem „chavsów" czyli brytyjskich odpowiedników naszych swojskich dresów.