Brokat nie jest zarezerwowany na karnawał! Wiosna 2019 będzie bardzo błyszcząca. Powieki w stylu glitter możesz nosić nawet na co dzień. Podpowiadamy, jak to robić, żeby wyglądać pięknie, a nie jak… urwana z choinki ;)

Koniec karnawału

Brokatowy makijaż oczu niesie niebezpieczeństwo zabrnięcia w karnawałowe i wieczorowe rewiry, czego wiosną powinnaś jednak unikać, o ile nie jesteś ich absolutną fanką i nie przejmujesz się zdziwionymi spojrzeniami (szanujemy to). Dlatego zapamiętaj - wiosenny, dzienny glitter jest na luzie! Czyli: jeden kolor, nałożony cienką warstwą, tak, by widać było skórę powieki, raczej nieregularnie i nonszalancko. Jak to wygląda w szczegółach, zobaczysz na zdjęciach poniżej.