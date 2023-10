Najnowsza kolekcja Jenny Fairy Retro Vibes jest zachwycająco klasyczna i nowoczesna zarazem. Botki o subtelnej linii zostały ozdobione jedynie klamrą, a ich obcas obciągnięty skórą ekologiczną jest szeroki i stabilny. Bo kobieta musi stać mocno na nogach, a gdy rusza przed siebie, musi iść pewnie i bez wahania. Tak samo, jak robiły to ikony stylu sprzed kilku dekad, które stanowczo weszły do historii mody.

Reklama

Botki w kolekcji Jenny Fairy Retro Vibes

Mat.prasowe

Niebieskie botki Jenny Fairy - 129,99 zł, szare botki Jenny Fairy - 129,99 zł

Nic dziwnego, że fasonem retro zachwyciły się również współczesne fashonistki. Te fantastyczne botki już można dostrzec na wystylizowanych fotografiach i na ulicach. Bo w modzie nie trzeba wyważać otwartych drzwi. Wystarczy mądrze czerpać z niej to, co sprawdzone i piękne.

Mat.prasowe

Czarne botki Jenny Fairy - 129, 99 zł, beżowe botki Jenny Fairy - 129,99 zł

Klasyka, którą dziś znamy głównie z czarno-białych zdjęć, wcale nie była czarno-biała. Lata 60. I 70. były bajecznie kolorowe, śmiałe i radosne. Spytajcie swoje mamy i babcie, z pewnością to potwierdzą. Nas też nic nie może ograniczać, bo nowoczesna kobieta jest odważna i widoczna. Dlatego w kolekcji Jenny Fairy mamy do wyboru aż sześć kolorów klasycznych botków. Z łatwością więc dopasujemy je do rzeczy, które już mamy w szafie i ożywimy swoje wyjściowe stylizacje.

Mat.prasowe

Jasnoniebieskie botki Jenny Fairy - 129,99 zł, niebieskie botki Jenny Fairy - 129,99 zł

Botki retro pasują do grzecznych biurowych stylizacji, ale też do drapieżnych zestawów na przykład ze skórzanymi spodniami. To od nas zależy, jak dziś chcemy w nich wyglądać.

Kapsułowa kolekcja Jenny Fairy Retro Vibes dostępna jest w sklepach stacjonarnych CCC, na ccc.eu oraz w aplikacji marki.

Reklama

Materiał powstał z udziałem marki CCC