Ekologiczne kosmetyki do pielęgnacji twarzy i ciała można znaleźć w każdej drogerii, jednak sprawdzonych produktów do makijażu wciąż jest niewiele. Dlatego postanowiliśmy przetestować organiczny podkład do twarzy w płynie Boho Green Make-up - jakie mamy wrażenia i jak się go używa? Sprawdźcie!

Podkład pozostawia lekką, naturalną warstwę na skórze, która kryje niedoskonałości i ujednolica koloryt cery. Jego jedwabista konsystencja zapewnia idealne krycie oraz ultra naturalne, matowe i aksamitne wykończenie. Formuła oparta o organiczną wodę z łodyg jęczmienia o właściwościach łagodzących i nawilżających. Podkład zawiera: 99% naturalnych składników 24% certyfikowanych składników organicznych. Dostępny jest w sześciu idealnie dopasowujących się do naturalnego kolorytu cery odcieniach.

Sposób użycia:

1. Nałóż podkład na grzbiet dłoni.

2. Dla równomiernej aplikacji użyj pędzla do podkładu lub gąbeczki. Niewielką ilość kosmetyku nakładaj cienko na całą twarz ruchem od środka na zewnątrz.

3. Aby przedłużyć trwałość makijażu i zmatowić cerę, nałóż puder w kompakcie lub sypki puder Boho Green Make-up za pomocą pędzla do pudru.