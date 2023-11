Odliczanie do Black Friday 2019 trwa! Już za kilka dni bluzki, sweterki, torebki czy buty kupimy w promocyjnych cenach. Rzeczy stanieją nawet o kilkadziesiąt procent, jednak do samego końca nie wiadomo, co dokładnie kupimy taniej.

Reklama

Czarny Piątek budzi wielkie emocje na całym świecie, stąd niektórzy producenci kuszą promocjami przez cały tydzień! I tak w niektórych firmach już rozpoczął się tzw. Black Week. Zobaczcie, co i gdzie kupimy taniej!

Black Friday w CCC. Co kupimy taniej?

Miłośnicy zakupów już nie mogą doczekać się ostatniego piątku miesiąca. 29 listopada wiele firm weźmie udział w Black Friday. I tak ubrania od marek Zara, Bershka, H&M, Mohito czy kosmetyki z Ingota czy MACa stanieją nawet o 50 procent! Na okazje można polować zarówno w internecie jak i w sklepach stacjonarnych. Co warto podkreślić niektóre marki odzieżowe i kosmetyczne już w czwartek wieczorem pozwolą kupować ze zniżką!

Ale jeśli ktoś nie może się doczekać, niektóre firmy jak m.in. CCC, Hebe czy Deichmann, już zaczęły promocje! Producenci zmienili Black Friday w Black Week.

Black Friday dla Klubowiczów CCC już od poniedziałku. 20 proc. rabatu na wszystkie produkty nieprzecenione, nie czekaj do piątku! - brzmi komunikat z CCC.

Zobacz także: Black Friday 2019. Czy sklepy i galerie handlowe będą otwarte dłużej?

Z kolei w Hebe kosmetyki do ciała i makijażu kupimy nawet o 50 procent taniej! W sklepie online promocja trwa dzień dłużej - do 1. grudnia, czyli do niedzieli! Fanki makijażu taniej kupią kosmetyki m.in. od marek Rimmel, Revlon, Eveline Cosmetics czy Pierre Rene. W promocji uwzględniono także np. kremy od NIVEA czy farby do włosów od Joanny.

Przez cały tydzień trwają też promocje na Zalando i Zalando Lounge. Po przecenie kupimy tysiące artykułów, nawet te z kolekcji premium. Aby skorzystać z promocji należy użyć kodu - PREMIUM20Z. Z pewnością trzeba śpieszyć się zakupami, aby nie narzekać potem na brak rozmiaru.

Wybierasz się na Black Friday? A może w tym roku rezygnujesz z zakupów?

Te marki kupisz taniej w Hebe:

Czerwone trampki w CCC kupisz za 199,92 złote, zamiast 249,90 złotych!

ccc