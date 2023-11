Przedświąteczne szaleństwo to idealna okazja, by kupić sukienkę na... studniówkę! W tym roku na swojej studniówce możesz wyglądać jak tylko zechcesz. Wszystkie chwyty są dozwolone! Mała czarna, szalona różowa beza, a może cekinowa mini? W naszym zestawieniu sukienek na studniówkę mamy też niespodziankę dla dziewczyn, które nie czują się komfortowo w sukienkach.... to kombinezon!

1. Sukienka z frędzlami, Reserved, 139 złotych. Frędzle to idealne rozwiązanie dla kobiet, które uwielbiają tańczyć. Wystarczy, że zrobisz dynamiczny obrót, a twoja sukienka ożyje razem z tobą!

2. Czarna seksowna sukienka z koronką i odkrytymi plecami, H&M, 149,99 zł. Ta romantyczna koronkowa sukienka z ozdobnym dekoltem na plecach to strzał w dziesiątkę dla kobiet, które kochają klasykę, ale jednocześnie chcą się czuć seksownie.

3. Sukienka cekinowa, Reserved, 349 zł. Ta cekinowa sukienka maxi to propozycja dla kobiet, które chcą w studniówkę błyszczeć! Wybierając tak bogato zdobioną sukienkę, musisz jednak pamiętać, by nie przesadzić z dodatkami. Klasyczne szpilki i zaczesane do tyłu włosy w zupełności wystarczą. Zrezygnuj też z biżuterii.

4. Sukienka z kolekcji Giambattista Valli dla H&M. Ta różowa beza to idealna propozycja dla pań, które chcą się wyróżnić. Intensywny kolor i tiul - to jest to!

5. Kombinezon, Mohito, 139,99 zł. Jeśli nie czujesz się komfortowo w sukience, pomyśl o połyskującym kombinezonie. Będzie ci wygodnie, a przy tym będziesz wyglądać niezwykle elegancko!

6. Czerwona sukienka, Sugarfree, przeceniona z 229 zł na 179 zł. Jeśli chcesz przykuwać spojrzenia wszystkich na studniówce, postaw na seksowną obcisłą sukienkę. Model sukienki z Sugarfree ma dodatkowo rozcięcie, które jeszcze bardziej podkreśli twoją figurę.

7. K22, Overlook, 449 zł. Jeszcze więcej cekinów, ale w wersji mini!