Z połączenia węgla kamiennego i szlachetnego srebra powstała elegancka i unikatowa biżuteria. Modne dodatki podbiły serca nie tylko Ślązaków ale również osób z pozostałych części kraju. Panie chętnie wybierają biżuterię z węgla w postaci kolczyków, naszyjników i bransoletek. Panowie zaś mogą dopełnić swoją stylizację eleganckimi spinkami do mankietów.

Węgiel kamienny, nazywany również czarnym złotem, zaczął być wykorzystywany do produkcji biżuterii przez śląskich projektantów, by promować tą malowniczą część Polski. Z pomysłu rozsławiania Śląska przez sztukę powstały unikatowe ozdoby z węgla, które są obecnie bardzo chętnie noszone w innych częściach kraju.

Biżuteria artystyczna z węgla kamiennego – jak się ją wykonuje?

Do wyrobu biżuterii artystycznej wykorzystuje się zwykły węgiel kamienny. Jest to bardzo kruchy materiał, dlatego praca nad nim bywa czasochłonna, choć nie wymaga używania bardzo specjalistycznego sprzętu. Aby wykonać np. bransoletkę czy naszyjnik z węgla, wystarczy zaopatrzyć się w: papier ścierny, szczypce, cążki, wiertarkę.

Po uzyskaniu odpowiedniego kształtu biżuterii, umieszcza się ją w srebrnej oprawie, która dodatkowo jest zabezpieczana specjalnym środkiem impregnującym. Ochrania to ozdobę przed kruszeniem się, np. po upadku na ziemię. Środek zabezpieczający powoduje również, że biżuteria nie brudzi odzieży ani ciała, dlatego można ją komfortowo nosić, nie martwiąc się o ciemne plamy. Po impregnacji ozdoby zostają lakierowane na wysoki połysk, dzięki czemu ładnie się błyszczą.

Biżuteria ręcznie robiona – pomysł na prezent dla niej i dla niego

Biżuteria ręcznie robiona to oryginalny prezent dla niej, np. z okazji urodzin czy rocznicy ślubu. Każdy kawałek węgla wykorzystywany do robienia ozdób jest inny i wymaga ręcznej obróbki, dlatego nie da się stworzyć dwóch identycznych egzemplarzy. To powoduje, że biżuteria artystyczna jest tak niepowtarzalna i unikatowa. Ozdoby z węgla, jakie się wykonuje, to np.: naszyjniki, kolczyki, bransoletki, pierścionki, broszki oraz wisiorki. Pomysłem na prezent dla niego będą eleganckie spinki do mankietów.

Biżuteria z węgla – gdzie kupić?

Ręcznie robioną biżuterię z węgla można kupić przez Internet. Oryginalnych upominków najlepiej szukać na witrynach ze śląskimi gadżetami bądź wyrobami polskich projektantów.