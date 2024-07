1 z 9

Zachwycająca, niezwykle kobieca, a przy tym supermodna - nowa kolekcja ślubnej biżuterii Cornelii Webb spodoba się nie tylko przyszłym pannom młodym! Skandynawska projektantka stawia na lekkość i niepowtarzalny charakter; tworzone przez nią kolczyki, naszyjniki czy bransoletki wydobywają kobiece piękno, są eleganckie, lecz nie dominują nad całą stylizacją.

Jeśli do tej pory połączenie złota i pereł kojarzyło ci się z klasycznymi i - co tu dużo mówić - nudnymi wzorami, musisz zobaczyć tę kolekcję! Wciąż nie jesteś przekonana? A co powiesz na ślubną stylizację z bransoletą na ramię, nausznicą lub... chokerem?

