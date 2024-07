1 z 5

Piękna biżuteria to idealny prezent gwiazdkowy dla każdej kobiety! Co powiecie o nowej kolekcji TOUS, jaką Gwyneth Paltrow prezentuje w kolejnym epizodzie z serii Czułe Historie? Nowa Czuła Historia nr 5 to krótka, urzekająca opowieść ukazująca przeznaczenie jako siłę, która zbliża ludzi do siebie. Poznajemy w niej losy Kate (Gwyneth Paltrow) i Petera (Nicholas Gleaves), dwojga miłośników zwierząt, którym - pomimo iż są dla siebie stworzeni i codziennie uczęszczają do tego samego baru - nie udało się nigdy jeszcze spotkać.

