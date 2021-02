Szukasz wyjątkowego prezentu na walentynki? Ta biżuteria skradnie serce każdej kobiety!

Miłość należy celebrować codziennie, ale gdy obchodzi swoje święto, szczególnie. W końcu to jedno z najwspanialszych uczuć! Sprawia, że życie nabiera barw, napełnia nas radością i każdego dnia dodaje sił. „Kocham Cię” można powiedzieć partnerce lub partnerowi, ale też mamie, przyjaciółce czy siostrze. Życie bywa niezwykle kruche i pełne niespodzianek, dlatego warto okazywać uczucia bliskim osobom i doceniać to, że są obok. Jak najlepiej to zrobić? Możesz napisać list miłosny, ugotować pyszny obiad, zabrać na masaż albo podarować wyjątkową biżuterię. Z okazji walentynek szukaliśmy najbardziej romantycznych pierścionków, naszyjników i kolczyków wśród polskich marek biżuteryjnych. Najpiękniejsze propozycje znaleźliśmy w Lilou. Musisz je zobaczyć!

Personalizowane miłością

Pozłacany łańcuch z nieśmiertelnikiem - 497 zł, naszyjnik łańcuch z sercem i zawieszką z różowym kwarcem - 428 zł, kolczyki koła z sercem - 237 zł, bransoletka na sznurku z sercem - 120 zł.

Data pierwszego spotkania, wasze inicjały a może wyznanie? Dzięki osobistemu grawerunkowi będziecie mogli zachować wyjątkowe chwile i wspomnienia na zawsze. I każdego dnia mieć je przy sobie. Możesz wybrać spektakularny i modny łańcuch z sercem, elegancki nieśmiertelnik, kultową bransoletkę albo subtelne kolczyki. Każda z tych kompozycji będzie pełna uczuć i jedyna w swoim rodzaju!

Kolekcjonuj chwile

Obrączki - od 99 zł do 129 zł.

Obrączka jest jednym z najpopularniejszych i najważniejszych symboli miłości. To prawdziwa deklaracja uczuć! Na każdej z nich możesz wykonać osobisty grawerunek i zapisać swoje najpiękniejsze wspomnienie np. miejsce, do którego chcesz wrócić albo w którym się zaręczyliście. Może być to również imię najlepszej przyjaciółki czy cytat z ulubionej książki, o którym chcesz zawsze pamiętać. Taką obrączkę możesz nosić niczym amulet: pojedynczo lub po kilka naraz. Łącząc dowolnie kolory pierścionków, możesz codziennie tworzyć nową historię. A jak wiadomo, historia lubi się powtarzać. W przypadku tych pięknych nie mamy nic przeciwko!

Magiczne słowo

Kolczyki LOVE z perłami - 169 zł, naszyjnik LOVE z zawieszką z białym kwarcem - 258 zł, pozłacana bransoletka LOVE - 129 zł, pozłacany pierścionek LOVE - 169 zł.

Pierwsze wyszeptane „Kocham Cię” pamięta każda para. Siła tych dwóch słów jest ogromna - zapadają tak mocno w pamięć, że jesteśmy w stanie powiedzieć, jaka była wtedy pogoda czy gdzie dokładnie to się stało. Jeśli chcesz, aby twoja druga połówka każdego dnia pamiętała o waszej miłości, możesz jej podarować coś z kolekcji Love. Jest to połączenie subtelnego łańcuszka oraz słowa LOVE wpisanego w każdy element kolekcji, która tworzy talizman z niepowtarzalną mocą. Mocą miłości!

O bliskie osoby należy dbać każdego dnia, jednak szczególnie w walentynki warto otworzyć swoje serce i pokazać, jak mocno kochasz!

