Trwa karnawał, z pewnością każda z nas chce zrobić na imprezach wrażenie i wyglądać jak gwiazda! Suknia, dodatki, wystrzałowy makijaż i fryzura to podstawa, ale co zrobić jeśli nie zdążyłyście zrzucić po świętach dodatkowych kilogramów i przeraża was fakt założenia obcisłej lub wydekoltowanej sukienki? Z pomocą przychodzi bielizna modelująca, która może zdziałać prawdziwe cuda! Wiedzą to również gwiazdy, które na wielkie wyjścia czy czerwony dywan noszą bieliznę korygującą!

Gdzie kupić i jaką bieliznę modelującą wybrać?

Odpowiednio dobrana ukryje niedoskonałości i podkreśli wasze atuty! Wystający brzuszek, zbędne kilogramy w biodrach czy brak talii - z tym wszystkim bielizna wyszczuplająca poradzi sobie doskonale! W sklepach z bielizną jak i sieciówkach np. H&M znajdziecie różne fasony i wzory, które ukryją wasze niedoskonałości. Pasy modelujące biodra, halki wyszczuplające, specjalne kombinezony podnoszące pośladki, gorsety czy body korygujące. Cieliste sprawdzą się pod jasne ubrania, klasyczne czarne koniecznie pod suknie w tym kolorze. Teraz wyszczuplająca bielizna nie musi wyglądać odpychająco jak słynne majtasy Bridget Jones. Marki prześcigają się dosłownie z pomysłami: koronki, jedwabne lub atłasowe kliny, czy mieniące kryształki, bielizna korygująca też może być seksowna!

Wybór jest bardzo duży, ale żeby wam ułatwić zadanie zobaczcie w naszej galerii co my znaleźliśmy w sklepach, jest też kilka rzeczy z wyprzedaży!

Boisz się, że będziesz śmiesznie wyglądać lub czuć się nie komfortowo? Nikt oprócz ciebie nie musi wiedzieć, że masz ją na sobie. Ale pamiętaj musi być perfekcyjnie dobrana inaczej zaliczysz poważne wpadki jak niektóre gwiazdy na czerwonym dywanie np. Kim Kardashian, Beyonce czy Rita Ora - koniecznie zobacz zdjęcia w galerii!

Zapraszamy do galerii, gdzie znajdziesz najlepszą bieliznę modelującą idealną pod kreacje sylwestrowe! Ceny zaczynają się już od 69 zł!