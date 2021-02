Bielenda Eco Nature – energia z roślin, która dba o skórę

Pielęgnacja skóry tak przyjemna, że chciałoby się jej więcej i więcej? Owszem, jeśli pieści zmysły konsystencją, naturalnym zapachem słodkich owoców, kwiatów i roślin, a kosmetyki są delikatne, ale skutecznie spełniają swoje funkcje, nawilżając, regenerując i zwalczając niedoskonałości.

Kosmetyki Bielenda Eco Nature - co je wyróżnia?

Aż 99% składników pochodzenia naturalnego, absolutnie wegański skład i opakowania przyjazne środowisku – to znak rozpoznawczy linii kosmetyków Bielenda Eco Nature. Produkty powstałe na bazie roślin mają działanie nawilżająco-kojące i detoksykująco-matujące. Ponadto są lekkie i pięknie pachną.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że natura ma dla nas wszystko, czego potrzebujemy, by pięknie żyć, zachować zdrowie i urodę. Laboratoria Bielenda pracują pełną parą, żeby wydobyć z roślin to, co najcenniejsze i najbardziej skuteczne w pielęgnacji skóry. Efektem tych działań są dwie nowe serie kosmetyków Bielenda Eco Nature:

detoksykująco-matująca (z wodą kokosową i wyciągiem z zielonej herbaty)

nawilżająco-kojąca (z ekstraktem ze śliwki kakadu i mango).

Zgodnie ze światowymi trendami w kosmetyce (#A-Beauty (Austrialian Beauty), #natural, #botanical, #superfruit), Bielenda Eco Nature wykorzystuje wyselekcjonowane roślinne składniki, takie jak śliwka kakadu, mango, woda kokosowa, jaśmin, zielona herbata i trawa cytrynowa. Wszystkie one mają za zadanie pielęgnować, oczyszczać, usuwać makijaż oraz tonizować skórę twarzy. W serii Bielenda Eco Nature mamy aż 13 kosmetyków, zapewniających kompleksową pielęgnację wymagającej skóry. Powstały one bez testowania na zwierzętach (mają certyfikat PETA).

Opakowania nowych preparatów zostały stworzone z wykorzystaniem technologii przyjaznych środowisku:

słoiczki powstają w części ze stłuczki poprodukcyjnej, a w produkcji nakrętek wykorzystywane są wiórki drewniane,

etykiety wydrukowane są na biodegradowalnej biofolii,

w produkcji opakowań zostały użyte technologie recyklingu: m.in. rPet (z przetworzonych butelek PET) czy PCR (z recyklingu odpadów pochodzących od konsumentów),

kartoniki posiadają certyfikat FSC (restrykcyjnie kontrolujący dostawców papieru i drewna).

Nawilżająco-kojąca linia Bielenda Eco Nature

Dla cery suchej i odwodnionej Bielenda stworzyła serię na bazie śliwki kakadu, jaśminu i mango.

Śliwka kakadu to #superfruit prosto z Australii, który rozświetla i uelastycznia naskórek, znajduje się w czołówce składników A-Beauty.

Jaśmin koi, głęboko nawilża i redukuje drobne zmarszczki i zmiękcza skórę.

Natomiast mango silnie regeneruje naskórek.

Bielenda Eco Nature

Nawilżająco-kojący krem do twarzy na dzień i na noc

Naturalny krem zapewnia zachowanie zrównoważonego, naturalnego mikrobiomu. Jest lekki, ma śmietankową konsystencję i szybko się wchłania. Koi napięty i suchy naskórek, optymalnie nawilża. Dokładny, delikatny, naturalny – czego chcieć więcej?

Bielenda Eco Nature

Nawilżająco-kojące serum na dzień i na noc

To witaminowa bomba dla skóry. Śliwka kakadu ma 50 razy więcej witaminy C niż pomarańcza! Serum koi podrażnienia i przywraca równowagę hydrolipidową, neutralizuje uczucie ściągnięcia i suchości. Optymalnie nawilża.

Bielenda Eco Nature

Nawilżająco-kojąca woda micelarna

Woda micelarna dokładnie oczyszcza i odświeża naskórek, usuwa makijaż i zabrudzenia, optymalnie nawilża. Przygotowuje skórę do dalszej pielęgnacji i dzięki naturalnym składnikom sprawia, że jest ona zrelaksowana.

W tej serii znajdziemy jeszcze:

Bielenda Eco Nature

Nawilżająco-kojąca maseczka

Bielenda Eco Nature

Nawilżająco-kojąca woda tonizująca

Bielenda Eco Nature

Nawilżająco-kojący żel do mycia twarzy

Bielenda Eco Nature

Nawilżająco-kojący peeling do twarzy

Detoksykująco-nawilżająca linia Bielenda Eco Nature

Produkty dla cery mieszanej i tłustej skomponowane zostały na bazie wody kokosowej, zielonej herbaty i trawy cytrynowej.

Woda kokosowa jest bogata w aminokwasy, witaminy i minerały.

Zielona herbata normalizuje pracę gruczołów łojowych.

Natomiast trawa cytrynowa działa antybakteryjnie i redukuje występowanie zmian trądzikowych.

Bielenda Eco Nature

Detoksykująco-matujący krem do twarzy na dzień i na noc

Krem ma lekką, śmietankową konsystencję i prędko się wchłania. Reguluje wydzielanie sebum, matuje i zmniejsza widoczność porów. Zapewnia zachowanie naturalnego mikrobiomu skóry i skuteczną detoksykację. Oszałamiający zapach zawdzięcza wyłącznie naturalnym składnikom.

Bielenda Eco Nature

Detoksykująco-matująca maseczka

SOS przed wielkim wyjściem, ale też na co dzień. Maseczka matuje, zmniejsza widoczność porów i normalizuje wydzielanie sebum. Zapewnia zachowanie naturalnego mikrobiomu skóry i skuteczną detoksykację. Dzięki naturalnemu zapachowi zapewnia natychmiastowy relaks i odprężenie.

Bielenda Eco Nature

Detoksykujący peeling do twarzy

Peeling z wykorzystaniem wyłącznie naturalnych składników dokładnie złuszcza martwy naskórek, usuwa nadmiar sebum, oczyszcza i odświeża skórę twarzy, skutecznie ją detoksykuje.

W tej serii znajdziemy jeszcze:

Bielenda Eco Nature

Detoksykująco-matujące serum na dzień i na noc

Bielenda Eco Nature

Detoksykująco-matująca woda micelarna

Bielenda Eco Nature

Detoksykująco-matujący żel do mycia twarzy

Kosmetyki Bielenda Eco Nature patronowały tegorocznej edycji konkursu #AmbasadorkaBIELENDA. Jego zwyciężczyni - Paulina Bernacka @paulinabernacka podpisała z marką roczny kontrakt, dzięki któremu - wspólnie z marką Bielenda - będzie promować naturalną pielęgnację i najlepszą opiekę nad skórą - opartą na roślinnych, wegańskich kosmetykach - takich jak właśnie Bielenda Eco Nature.

Bielenda Eco Nature - kosmetyki do pielęgnacji ciała

W linii Bielenda Eco Nature znajdziecie również odżywcze i nawilżające kosmetyki do pielęgnacji ciała.

Bielenda Eco Nature

Masło nawilżające do ciała

Bielenda Eco Nature

Balsam nawilżający do ciała

Bielenda Eco Nature

Masło odżywcze do ciała

Bielenda Eco Nature

Balsam odżywczy do ciała



