„Po urodzeniu pierwszego dziecka uwierzyłam we wszystko, co społeczeństwo mówiło mi na temat idealnego ciała", pisze Beyoncé na łamach magazynu. „Zmusiłam się do zrzucenia całej ciążowej wagi w trzy miesiące. Zaplanowałam małą trasę koncertową żeby się upewnić, że dam radę. To było szaleństwo". Gwiazda zdradziła, że choć w przypadku pierwszego porodu uległa presji społecznej, to bolesne cesarskie cięcie sprawiło, że zmieniła swoje priorytety.