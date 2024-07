Bella Thorne, aktorka znana między innymi z filmu „Rodzinne rewolucje” w końcu przełamała swoją modową złą passę. Musimy przyznać, że wyglądała naprawdę świetnie w programie śniadaniowym „Live! With Kelly and Michael”. Sprawiła to elegancka białą bluzka i kwiecista, czerwona spódnica z kolekcji CH Carolina Herrera. Wniosek? Czasem, gdy nie wiadomo, co na siebie włożyć warto zdać się na sprawdzoną klasykę! A Wy jak oceniacie jej stylizacje? ZAGŁOSUJCIE!

